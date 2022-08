Polska buduje koalicję w UE. Sobolewski: Niedługo pojawi się kolejny sojusznik

Polskie władze są rozczarowane postawą Komisji Europejskiej, która pomimo spełnienia przez Warszawę warunki likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nadal nie wypłaciła należnych Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że w takim razie Polska będzie stosować taktykę "ząb za ząb", aby wymusić działanie KE.

Prawo unijne

Sobolewski podkreślił, że "po raz kolejny nastąpił pokaz tego, jak wygląda prawdziwa polityka KE wobec Polski". Rząd zamierza "wyciągnąć wnioski" z całej sytuacji i będzie starał się maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwe środki, jakie unijne traktaty dają państwom członkowskim.

– Wszystkie możliwości obejmują również prawo weta, które można stosować szeroko, można zawężać, ale również stosować szeroko – stwierdził Krzysztof Sobolewski w „Sygnałach dnia” PR1.

Sekretarz generalny PiS stwierdził również, że rząd ciągle "liczy na opamiętanie KE", ale "to już jest liczenie na zasadzie wishful thinking".

– Natomiast realnie patrzymy na sytuację i możemy powiedzieć jedno i podkreślić to po raz kolejny, bo mówimy o tym ciągle. KE i tak wychodzi poza traktaty, poza wszelkie ustanowione normy prawne w traktatach – stwierdził polityk.

Polska buduje koalicję w UE

Sobolewski powiedział także, że Polska buduje w ramach UE koalicję państw, które będą próbowały reformować Unię. Wkrótce ma do niej dołączyć kolejny kraj.

– My takie koalicje od dłuższego czasu próbujemy budować i mam nadzieję, że teraz nastąpi pewne przyspieszenie. Okoliczności ku temu są w Europie dobre, bo niedługo będą też wybory we Włoszech. Zapowiada się, że będzie zmiana opcji rządzącej we Włoszech na centro-prawicową, z którymi mamy dosyć dobre relacje, więc można powiedzieć, że kolejny sojusznik niedługo pojawi się w naszym zasięgu jako sojusznik rządowy, a to wpłynie też na układ sił w UE – przekazał.

– My z UE się nigdzie nie wybieramy. I to podkreślaliśmy już nie raz. Naszym celem jest też i po części reforma UE, bo jak widać, nie wszystko działa tak, jak powinno w UE. I naszym celem też jest zmiana struktury UE na UE narodów i o tym mówimy od dawna – dodał polityk PiS.

