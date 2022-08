Wypadek w Chorwacji. Jasina: Trwają procedury identyfikacji osób, które zginęły

W wyniku katastrofy z udziałem autokaru z Polski zginęło 12 osób, a 32 osoby zostały ranne. Poszkodowani to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medziugorie.

Do tragedii doszło w ostatnią sobotę około godz. 05:40 rano na trasie autostrady A4, na północ od chorwackiej stolicy – Zagrzebia, pomiędzy miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Pojazd miał zjechać z drogi i wpaść do rowu, biegnącego wzdłuż trasy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być przyśnięcie kierowcy. Sprawa będzie badana przez śledczych zarówno z Chorwacji, jak i z Polski.

"Bardzo trudna procedura"

W poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 Łukasz Jasina poinformował, że pierwsi poszkodowani wrócili już do kraju z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Pozostali Polacy znajdują się obecnie w szpitalach w Zagrzebiu lub w okolicach chorwackiej stolicy, w zależności od stopnia obrażeń. Decyzja o ich ewentualnym powrocie do Polski ma być podejmowana przez rodziny oraz lekarzy na miejscu, w porozumieniu z polską placówką dyplomatyczną. – Na razie nasza placówka skupia się głównie na tym, aby zaopiekować się tymi, którzy są tam, na miejscu. Bo to był naprawdę bardzo ciężki i straszny wypadek – oznajmił rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jasina zaznaczył, iż "ciągle trwające procedury, związane z identyfikacją osób, które zginęły". MSZ stara się nawiązać kontakt z bliskimi ofiar, ale jest to utrudnione zadanie.– To jest bardzo trudna procedura. Doszło do przemieszczenia i zniszczenia dokumentów. Ten autokar uległ bardzo poważnemu zniszczeniu – powiedział przedstawiciel resortu. I podkreślił, że "problemów jest jeszcze bardzo dużo", ale wszystkim będzie się zajmowało ministerstwo w porozumieniu z ambasadą w Zagrzebiu.

Czytaj też:

"To blokuje infolinię". Ważny apel Ministerstwa Spraw ZagranicznychCzytaj też:

Wypadek polskiego autokaru. Przydacz: Sytuacja jest trudna