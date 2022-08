Verhofstadt pisze o "dumnych Polakach", Kaczyńskim i Putinie

Kontrowersyjny belgijski europoseł zamieścił wpis w mediach społecznościowych poświęcony polskiej sytuacji. Belgijski polityk kolejny raz atakuje obóz Zjednoczonej Prawicy.

"Nikt w Europie nie chce zniewalać dumnych Polaków… chyba że jest to sam Kaczyński, nieustannie podważając rządy prawa i zasady demokratyczne w Polsce… kopiując Rosję Putina!" – napisał na Twitterze.

Verhofstadt jest znany z krytyki polskiego rządu. Po tym jak Komisja Europejska wstępnie zaakceptowała polskie KPO, belgijski europoseł podjął nawet kroki w celu odwołania Ursuli von der Leyen z funkcji szefowej KE.

Verhofstadt pisze po polsku i krytykuje PiS

Z kolei pod koniec zeszłego roku, po warszawskim szczycie prawicowych partii europejskich, Guy Verhofstad atakował Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając polskim politykom prorosyjskość. Warto podkreślić, że belgisjski europoseł opublikował wpis w języku polskim.

"Tylko Putin i zero Europy…PiS przybliża Polskę coraz bardziej do ich narodowego koszmaru… wszystko w imię ślepych ambicji partyjnych !" – napisał europoseł.

Również kilka tygodni wcześniej Verhofstadt komentował po polsku spotkanie polityków PiS z Maine Le Pen. Europoseł zarzucał polskim władzom wówczas "nienawiść do Europy".

„Cóż za osobliwe połączenie! Łącząca Was nienawiść w stosunku do Europy musi być większa niż dzielący Was stosunek do jej wrogów. Chyba że Mateusz Morawiecki też już dołączył do obozu Putina” – napisał wówczas Verhofstadt.

Jakiej Unii chce Verhofstadt?

Z kolei na początku roku w Warszawie skończyły się trzydniowe obrady Konferencji w sprawie przyszłości Europy dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Verhofstadt przyznał wówczas, że domaga się podjęcia działań w sprawie wykształcenia "europejskiej suwerenności".

– Unia Europejska, to mój osobisty pogląd, nie przetrwa, jeśli jej nie zmienimy, jeśli jej nie zreformujemy. Celem Konferencji ws. przyszłości Europy jest zdefiniowanie kierunku, przyszłego kierunku dla Unii Europejskiej – podkreślił obecny w Warszawie Guy Verhofstadt.

Zdaniem byłego premiera Belgii, zmiany są konieczne, abyśmy mogli uporać się z tymi problemami i obronić suwerenność europejską na poziomie światowym, ponieważ na tę chwilę "nie ma europejskiej suwerenności na poziomie globalnym". W przeciwnym razie, według Verhofstadta, to Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie zadecydują o naszej przyszłości.

