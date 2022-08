"Ostatnia kadencja PiS". Zgorzelski: Słyszę to od ludzi

Piotr Zgorzelski w rozmowie z Polsat News stwierdził, że Polacy powinni skupiać się na odsunięciu PiS od władzy. Po najbliższych wyborach nowy premier powinien "natychmiast pojechać do Brukseli i przywieźć pieniądze z KPO".

- Tak będzie, ponieważ uważamy Unię Europejską za naszą wspólnotę, która jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju. TO KPO to jest swoisty Plan Marshalla - mówił Zgorzelski.

Zgorzelski: Koniec PiS

Polityk jest jednocześnie przeświadczony, że obserwujemy koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. – Zespół moim zdaniem najwybitniejszych ekspertów pod kierownictwem ministra Marka Sawickiego jest cały czas w takim ogniu opracowywania planu na czas po wygraniu przez demokratyczne partie wyborów, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że PiS żegnać się już musi z tą władzą – mówił polityk.

– Jestem pewny, że to ostatnia kadencja PiS, bo rozmawiam, wiem, co ludzie mówią, kogo obciążają za reaktywne działania, bo rząd nie może być reaktywny, rząd musi wyprzedzać. Bo jeśli dziś słyszymy, że w kwietniu już rząd hiszpański wynegocjował w Komisji Europejskiej, to, że ceny energii i gazu są ustawione na poziomie taryfy państwowej, że nie ma szalejących cen tak jak u nas – powiedział Piotr Zgorzelski.

Poseł ocenia, że obecny rząd nie nadaje się do prowadzenia polityki proeuropejskiej, bo "we własnych zasobach politycznych ma partię, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej".

Koniec PiS? Co na to sondaże?

W sondażu wyborczym przeprowadzonym w dniach 28-29 lipca przez pracownię Estymator dla DoRzeczy.pl PiS zachowuje jednak silną pozycję.

W tym badaniu na partię Kaczyńskiego wskazało – 36,6 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu), a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) – 26,4 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Podium zamyka Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 11,6 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Dalsze miejsca w sondażu zajęły Polska 2050 Szymona Hołowni – 9,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska – 7,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) – 6,9 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazło się ugrupowanie Kukiz'15, zdobywając 1,5 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.). Odpowiedź "Inne" wybrało 0,4 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Poseł PO zaskoczyła: W kuluarach plotkują o rozwiązaniu PiSCzytaj też:

Tusk szokuje: Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii