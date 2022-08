Waszczykowski: Liberalno-lewicowa Europa Zachodnia chce obalić polski patriotyczny rząd

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do dalszego blokowania przez KE wypłaty środków z polskiego KPO stwierdził, że wyczerpała się pula ustępstw ze strony polskiej władzy i czas zmienić podejście w relacjach z Brukselą.

– Po rekonstrukcji rządu premier Beaty Szydło podjęto decyzję, aby spotkać się w połowie drogi. Rząd przez kilka lat próbował kompromisowej strategii, ale im bardziej proponował kompromisowe rozwiązania, tym większe żądania wychodziły ze strony Komisji Europejskiej. Mieliśmy do czynienia z jawnymi oszustwami. (…) Komisja Europejska mnoży żądania polityczne, mam tu na myśli tzw. kamienie milowe. Wyczerpały się możliwości naszych ustępstw. Mogę powiedzieć, że na początku należało zakwestionować jakiekolwiek prawo Komisji Europejskiej do ingerencji w sfery, które nie są objęte traktatem – powiedział na antenie TV Trwam były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Polska na cenzurowanym

Europoseł PiS podkreślił, że Komisja Europejska nieustannie łamie prawo, a jej żądania wykraczają poza kompetencje. – Nie można machnąć ręką. Trzeba w dalszym ciągu wykazywać, że to Komisja Europejska łamie prawo europejskie, że jej żądania daleko wychodzą poza traktaty. Należy zmusić Komisję Europejską do przyznania się do błędu. Jeśli nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to nie możemy realizować wszystkich „zielonych planów”. Nie stać nas na nie, a poza tym plany te były oparte o ideologiczne przesłanki, a nie ekonomiczne – powiedział europoseł.

Witold Waszczykowski zwrócił uwagę, że Polska jest elementem walki ideologiczno-politycznej. – Nie jesteśmy bezsilni. Musimy mieć świadomość, że jest to rywalizacja ideologiczno-polityczna. Musimy mieć jasno sprecyzowane interesy polityczne i determinację do obrony naszej polityki. (…) Nieustannie o tym mówię: jesteśmy elementem batalii ideologiczno-politycznej, a większość liberalno-lewicowa Europy Zachodniej chce obalić polski konserwatywny i patriotyczny rząd – dodał gość TV Trwam.

