"To pokazuje miałkość i jałowość". Poseł Razem uderza w Tuska

Lider PO Donald Tusk zadeklarował, że jeśli jego partia wygra wybory, to zagwarantuje legalny dostęp do zabijania dzieci nienarodzonych do 12. tygodnia ciąży. – Mamy ten projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia, która ma być decyzją kobiety w porozumieniu z lekarzem, a nie decyzją księdza, prokuratora i działacza PiS-u. Na sto procent to zagwarantujemy – przekonywał szef PO.

To nie jedyna tego typu wypowiedź w ostatnim, gdy lider PO puszcza oko do lewicowego elektoratu. Polityk też opowiada się za szeroko zakrojonymi zmianami prawa pracy poprzez wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy.

– To pokazuje miałkość i jałowość. Jeżeli sięga się po postulaty innego ugrupowania, oznacza to jasno, że nie ma się własnych postulatów – stwierdziła Paulina Matysiak z radykalnie lewicowej partii Razem.

Podkreśliła, że jej ugrupowanie już w 2018 r. wyszło z pomysłem skrócenia czasu pracy.

– We wrześniu będziemy składać projekt ustawy, by skrócić tydzień pracy do 35 godzin. Przypomnę, że teraz pracujemy 40 godzin, mamy kilkuletni sposób dojścia, by ten czas pracy skrócić – mówiła w rozmowie z radiową Trójką.

Polityk zwróciła się bezpośrednio do Tuska. – Zapraszam Donalda Tuska, żeby zajrzał na naszą stronę i poczytał nasz program, być może za kilka dni wyjdzie z kolejnym ciekawym postulatem – stwierdziła.

Jak wygląda poparcie dla partii?

W sondażu wyborczym przeprowadzonym w dniach 28-29 lipca przez pracownię Estymator dla DoRzeczy.pl PiS zachowuje jednak silną pozycję.

W tym badaniu na partię Kaczyńskiego wskazało – 36,6 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu), a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) – 26,4 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Podium zamyka Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 11,6 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Dalsze miejsca w sondażu zajęły Polska 2050 Szymona Hołowni – 9,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska – 7,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) – 6,9 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazło się ugrupowanie Kukiz'15, zdobywając 1,5 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.). Odpowiedź "Inne" wybrało 0,4 proc. ankietowanych

