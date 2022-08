"Polityczna gangsterka". Romanowski o działaniach KE

Choć wciąż nie otrzymaliśmy środków z KPO, to Polska już płaci odsetki z tego tytułu. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że nasz kraj poczynił już wiele ustępstw i kolejne nie są możliwe.

Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego "szantaż ze strony Unii Europejskiej i instytucji unijnych, któremu poddawana jest Polska, nie ma nic wspólnego z prawem".

– Jest to w rzeczywistości działanie polityczne. Mówiąc wprost, jest to polityczna gangsterka. Żądania od Polski zmian w Sądzie Najwyższym czy zamknięcia kopalni i elektrociepłowni w Turowie nie mają podstaw w traktatach. Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mieli prawa tego robić. To jest zasadniczy i wyjściowy problem. Nie mamy do czynienia z działaniami prawnymi, z ochroną prawa, tylko z działaniami politycznymi. Można powiedzieć, że były miękkie negocjacje. Jako Solidarna Polska od początku mówiliśmy, że to nie jest dobra droga. Niestety okazało się, że mieliśmy rację, ale nie to jest może w tym momencie ważne. Ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, w jakim momencie teraz jesteśmy. Rzeczywiście żąda się od Polski płacenia kar, mimo zrealizowania szantażu. Kary są naliczane, a pieniędzy nadal nie ma. Pojawiają się tylko kolejne żądania. Jest eskalacja żądań ze strony Komisji Europejskiej. Widzimy, do czego prowadzi uległa polityka (polskiego rządu – red.). Prowadzi ona do naruszania interesów Polaków i w rzeczywistości do kolejnych upokorzeń Polski – podkreślił polityk na antenie Radia Maryja.

"Efekty polityki uległości"

Polityk Solidarnej Polski przypomniał, że Polska nie otrzymała środków od Unii Europejskiej, ale musi wypełniać zobowiązania wobec UE.

– Podatki, na które się zgodziliśmy, są ściągane od przedsiębiorców. Chociażby podatek plastic tax. Zgodziliśmy się na tzw. decyzję o zasobach własnych, czyli jesteśmy już zobowiązani, żeby spłacać za innych (jeżeli będą niewypłacalni, jak Grecja czy Portugalia) Krajowe Plany Odbudowy. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, która właśnie jest efektem polityki uległości. Odpowiedzią na to może być zmiana tego kursu. Tego typu zapowiedzi w końcu są w ramach całej Zjednoczonej Prawicy. Dotychczas było to tylko zdecydowane wołanie Solidarnej Polski – powiedział wiceminister Romanowski.

