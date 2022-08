Morawiecki w "Die Welt": UE to formalnie demokracja, a faktycznie oligarchia

"Wojna w Ukrainie obnażyła prawdę o Rosji, ale i o Europie" – ocenia Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w na stronie internetowej niemieckiego dziennika "Die Welt".

"Wielu europejskich szefów państw i rządów dało się kusić Władimirowi Putinowi i teraz są w szoku. Powrót rosyjskiego imperializmu nie powinien być zaskoczeniem, bo Rosja budowała go powoli przez dwa dziesięciolecia na oczach Zachodu. „W międzyczasie Zachód pogrążył się w geopolitycznym marazmie, zamiast wykazać się odpowiednią czujnością. Wolał nie widzieć narastającego problemu, zamiast zareagować zawczasu" – wskazuje premier.

"Europa nie znalazła się w tej sytuacji dlatego, że proces integracji nie zaszedł dość daleko, ale dlatego, że nie chciała usłyszeć słów prawdy. Ten głos od wielu lat dobiegał z Polski" – pisze Morawiecki.

Morawiecki: Polska zna Rosję lepiej

"Polska nie ma monopolu na prawdę, ale w kwestiach stosunków z Rosją jest po prostu o wiele bardziej doświadczona niż inni. Były prezydent Polski Lech Kaczyński miał rację, jak Kasandra, która przewidziała upadek Troi, gdy wiele lat temu powiedział, że Rosja nie zatrzyma się na Gruzji, ale sięgnie po więcej. Także on nie został usłyszany" – dodaje.

I ocenia, że zignorowanie polskiego głosu jest tylko kolejnym przykładem bardziej całościowego problemu UE: "Równouprawnienie poszczególnych państw ma niestety tylko naturę deklaratywną".

Zdaniem Mateusza Morawieckiego "polityczna praktyka pokazała, że stanowiska Niemiec i Francji liczą się bardziej niż wszystkich innych.

"Mamy zatem do czynienia z formalną demokracją, ale faktyczną oligarchią, w której władzę ma najsilniejszy. Co więcej, silni popełniają błędy i nie są zdolni do przyjęcia krytyki z zewnątrz" – podkreśla szef rządu.

