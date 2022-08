Poroszenko: Ukraina już prowadzi kontrofensywę

Petro Poroszenko był gościem TVN24. Został zapytany o to, jaka jest w tej chwili sytuacja militarna w Ukrainie i kto uzyskuje przewagę w wojnie. – Obecnie sytuacja jest trudna, zatrzymaliśmy ofensywę rosyjską na wschodzie, Władimir Putin wielokrotnie obiecywał zdobycie kontroli nad całym Donbasem, ale to się nie wydarzało – powiedział były prezydent Ukrainy.

Jak mówił, toczą się bardzo zacięte walki m.in. w Bachmucie, Słowiańsku i Kramatorsku. – Wszystko tam jest pod naszą kontrolą, w zeszłym tygodniu byłem na południu Ukrainy, w Mikołajewie, na granicy z regionem Chersonia. Chciałbym powiedzieć, że ukraińska armia nie tylko przygotowuje się do kontrofensywy, ale już ją prowadzi, bo co kilka dni odbijamy koleje wioski, kolejne miasteczka. Krok po kroku posuwamy się w stronę uwolnienia ukraińskiej ziemi spod rosyjskiej okupacji – wskazał Petro Poroszenko.

"Ukraina zaskoczyła świat"

Gość TVN24 podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy bardzo dobrze sobie radzą: – My zaskoczyliśmy świat, zaskoczyliśmy Putina.

Poroszenko podkreślił, że jako prezydent w latach 2014-2019 i zwierzchnik sił zbrojnych stworzył ukraińską armię. Wyraził przekonanie, że finalnie zwycięstwo odniesie Ukraina i cały demokratyczny świat.

Szef biura Zełenskiego: Przed zimą musimy zakończyć aktywną fazę wojny

"Ukraina chce podjąć wszelkie wysiłki, by przed nadejściem zimy zakończyć aktywną fazę wojny wszczętej przez Rosję" – powiedział Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla agencji Interfax.

Jako powód wskazał niebezpieczeństwo ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę ciepłowniczą i energetyczną, co byłoby szczególnie niebezpieczne w sezonie grzewczym. "Armia rosyjska nadal atakuje obiekty naszej infrastruktury. Stanowi to jeden z ich celów, z czym nawet się nie kryją. Z tego m.in. powodu chcemy podjąć wszelkie wysiłki, by aktywną fazę wojny zakończyć przed upływem jesieni" – wskazał Jermak.

