Rzecznik PiS: Zrobiliśmy wszystko co było wymagane

Mimo zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Polska wciąż nie otrzymała środków z KPO. Jarosław Kaczyński wskazał, że Warszawa poczyniła już wiele ustępstw i nie cofnie się o krok. Prezes PiS stwierdził, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, to będzie musiał "ułożyć po nowemu stosunki z UE". "Nie może być tak – i nie będzie – że Unia wobec nas nie uznaje traktatów, umów, porozumień" – powiedział lider obozu rządzącego.

Fogiel: Traktaty dają wiele możliwości

Radosław Fogiel tłumaczył w "Sygnałach dnia" PR1, że regulacja, której domaga się od Polski Komisja Europejska byłaby sprzeczna z prawem.

– Możemy nowelizować ustawy wiele razy, ale w żadnej z ustaw nie może być chyba zapis o tym, że taki czy inny sędzia jest zawieszony czy odwieszony. Gdybyśmy zawieszali sędziów ustawami, to mielibyśmy dopiero ingerencję władzy ustawodawczej czy wykonawczej w kompetencje władzy – powiedział polityk.

Pytany, jakie działania będzie podejmować w tej sprawie polska władza, Fogiel zaznaczył, że opcja z wykorzystywaniem weta jest w obecnej sytuacji coraz bardziej prawdopodobna.

– Dzisiejsze traktaty dają nam więcej możliwości. Rzeczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z wymogiem jednomyślności, Polska dysponuje prawem weta i myślę, że będziemy z bardzo dużą starannością analizować wszystkie takie przypadki i w pierwszej kolejności brać pod uwagę interes naszego kraju i naszych obywateli – powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik PiS o KPO: Zrobiliśmy wszystko

– Myślę, że przede wszystkim posłowie PO to dzisiaj powinni sobie przypomnieć, że sami głosowali przeciwko uruchomieniu zasobów własnych UE w Sejmie, więc ich zdanie w tej kwestii jest raczej mało istotne – powiedział Fogiel, pytany o krytykę ze strony PO, Lewicy Polski 2050 i PSL.

– Sprawa druga – my jako rząd, jako Polska zrobiliśmy wszystko, co było wymagane, co do nas należało, żeby te środki z KPO uruchomić – stwierdził Radosław Fogiel.

