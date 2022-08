"Przestanę wywiązywać się". Kukiz o przyszłości politycznej

Lider Kukiz'15 mówił w czwartek na antenie Programu 3. Polskiego Radia o współpracy z politykami PiS. Jak wskazał, do tej pory relacje między formacjami układały się "nie najgorzej".

– Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało część ustaw, które były przedmiotem naszej umowy, czyli przede wszystkim ustawę antykorupcyjną, którą w pełnej krasie poznamy do kolejnej kadencji. To bardzo dobra ustawa (...) i ogromne osiągnięcie – powiedział.

Drugim przykładem współpracy na linii Kukiz'15 – PiS jest dla Pawła Kukiza projekt ustawy legalizującej marihuanę dla celów medycznych, w tym jej sprzedaż oraz uprawę w krajowych instytucjach. – Od lat walczyła o to bezskutecznie Lewica, a nam się to udało wprowadzić – zauważył polityk.

Przyszłość polityczna Kukiza

Kukiz poinformował, że w ramach współpracy z obozem władzy "do wprowadzenia zostały jeszcze dwie kluczowe ustawy". Chodzi o ustawę o sędziach pokoju oraz ustawę o referendum lokalnym. – Jeżeli te postulaty nie zostaną uchwalone do jesieni, to – jak wielokrotnie komunikowałem – przestanę wywiązywać się z mojej części zobowiązań względem Prawa i Sprawiedliwości. Ale liczę na to, że mimo różnych perturbacji, projekty zostaną uchwalone w tym terminie i nasza współpraca będzie się rozwijała skutecznie – oznajmił.

Były kandydat na prezydenta dodał także, że w sprawie ustawy o sędziach pokoju "został wysłany sygnał do Zbigniewa Ziobry oraz do środowiska Solidarnej Polski, które od wielu lat blokuje tę ustawę". – Oni nas zwodzą, więc powiedziałem, że trzeba położyć temu kres – stwierdził Paweł Kukiz.

Według informacji przekazanych przez sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, ustalenia dotyczące ustawy o sędziach pokoju mają zostać zrealizowane do października.

