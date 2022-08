Szef klubu Lewicy: Nie ma możliwości walki z inflacją

W lipcu 2022 roku inflacja w Polsce wyniosła rok do roku 15,6 proc. – podał w piątkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS). To o 0,1 pkt proc. więcej od wstępnego odczytu, odnotowanego na początku sierpnia br.

W czerwcu tego roku inflacja wyniosła 15,5 proc. Był to najwyższy wskaźnik od marca 1997 roku.

Walka z inflacją. Komentarz Lewicy

– Inflacja ponownie w górę. Drożyzna, kryzys, horrendalne raty kredytów, brak możliwości zapłacenia za prąd i gaz – to wszystko jest wynikiem braku umiejętności walki rządu premiera Mateusza Morawieckiego z inflacją – mówił szef klubu parlamentarnego Lewicy. – Nie ma możliwości walki z inflacją, bo są błędy, które wynikają z niekompetencji i wojny na linii Warszawa – Bruksela. Cała Europa korzysta z pieniędzy z Funduszu Odbudowy, cała Europa walczy z inflacją. Polska jest na szczycie państw, które mają najwyższą inflację. Eurostat prognozuje, że w 2023 roku w Polsce będzie najwyższa inflacja w Europie – stwierdził Krzysztof Gawkowski na piątkowej konferencji prasowej.

Podczas spotkania z mediami polityk odnosił się kilkukrotnie do sporu polskiego rządu z instytucjami unijnymi oraz do braku wypłaty pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Stwierdził, że Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej "można szybko uruchomić". Środki, poprzez inwestycje, miałyby zwalczyć inflację w kraju.

Jak uruchomić Fundusz Odbudowy?

– Co trzeba zrobić, żeby warunki uruchomienia funduszu europejskiego zostały spełnione? Prawdziwa Izba Dyscyplinarna. Czy PiS to dzisiaj zrobił? Nie. Przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów. Czy PiS to zrobił? Nie. Reforma systemu dyscyplinarnego. Czy PiS to dzisiaj zrobił? Nie – wyliczał Gawkowski.

– Te trzy punkty to szybka odpowiedź na to, jak walczyć z inflacją. (...) Brak spełnienia tych warunków, to ekonomiczna zdrada stanu, za którą odpowiada Mateusz Morawiecki i jego zaplecze – oznajmił szef klubu Lewicy.

