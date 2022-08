Rtęć w skażonej Odrze? Prezes Wód Polski reaguje

Informację o wykryciu rtęci w próbkach z Odry przekazała w czwartek wieczorem lokalna niemiecka stacja telewizyjna rbb24. obecność trującej substancji wykazały badania niemieckiego laboratorium państwowego. Jej stężenie miało być tak wysokie, że badanie trzeba było powtórzyć, aby móc odczytać wynik.

Niemiecka telewizja podkreśliła przy tym, że nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, że to właśnie rtęć przyczyniła się do masowej śmierci ryb w Odrze.

W Odrze doszło do potężnego zanieczyszczenia, którego rezultatem jest masowa śmierć ryb i innych zwierząt, choćby ptaków łownych.

Daca dementuje

O kwestię wykrycia rtęci w próbkach wody pobranych z Odry przez niemieckich specjalistów został zapytany prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jak stwierdził, nie ma jak dotąd żadnego oficjalnego potwierdzenia tej informacji, w związku z tym, należy ją traktować jako "doniesienia prasowe".

– Przypomnę, że monitoringiem stanu wód chemicznym i fizycznym zajmują się Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli służby ministra klimatu i środowiska. To jest ich zadanie. Cały czas jest na bieżąco, od dwóch tygodni, jest monitorowany stan fizyko-chemiczny wody. Na chwilę obecną takich informacji nie mamy. Mamy informację na temat podwyższonego pH, podwyższonej temperatury i dużej ilości tlenu w Odrze. Trafiła tam substancja powodująca duże natlenienie wody – powiedział Daca w rozmowie z reporterem Polsatu News.

Daca wskazywał, że skala katastrofy jest ogromna, ponieważ "mamy do czynienia z gigantyczną ilością ryb". Trująca fala przeszła biegiem Odry od Oławy do Cigacic i dalej dotarła do województwa zachodniopomorskiego.

– Wędkarze, ale też ochotnicy, wyłowili co najmniej kilkanaście ton ryb – powiedział prezes Wód Polskich.

