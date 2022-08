Rtęć w Odrze? Niemiecki minister: Chodzi o coś innego

Kilkanaście dni temu jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jak podano, zbadano wodę z rzeki i stwierdzono podwyższony poziom tlenu, który jest zabójczy dla ryb. Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych.

– Nowe wyniki laboratoryjne z piątku wykazały zwiększony ładunek soli w rzece – mówił Vogel na antenie rbb24. Zapewnił jednak, że te wyniki nie są decydujące i konieczne są kolejne badania.

Minister zaznaczył ponadto, że rtęć ma długotrwałe działanie jako trucizna dla ryb. Z tego co obecnie wiadomo, do rzeki nie wpuszczono takiej ilości rtęci, aby mogło to spowodować śmierć tylu ryb.

