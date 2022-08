Zegar tyka

Skoro w Unii (przewodniczący Parlamentu egzekwowali to zawsze bardzo ostro) porównań do ZSSR robić nie wolno, to do postsowieckiej Rosji chyba też? Może więc formalnie ustalmy, co wolno, a czego nie wolno, albo ogłośmy jasno, że Unii i dla chwały Unii wolno wszystko.

Ja w każdym razie Unii do Sowietów porównywać tu nie będę, zachęcam natomiast do (czysto funkcjonalnego) porównania jej do brytyjskiego imperium. Gdy Jerzy VI i Winston Churchill prowadzili wojnę z Hitlerem, wielu antybrytyjskich przywódców na świecie (Éamon de Valera, Dawid Ben Gurion, Mahatma Gandhi) zawiesiło swe narodowe rewindykacje. Zawiesili, ale nie odwołali. Trzy lata po wojnie Irlandia ogłosiła Republikę i opuściła Commonwealth, a Izrael i Indie proklamowały niepodległość.