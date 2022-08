Błaszczak: 102 lata temu przodkowie zatrzymali nawałę bolszewicką. Dziś trzeba zatrzymać "pochód zła"

– Dziś zadaniem całego wolnego świata jest zatrzymanie zła Rosji. Naszym zadaniem jest budowa silnego Wojska Polskiego. To właśnie dziś można dołączać do wojska. Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy Wojsk Obrony Terytorialnej – powiedział szef MON podczas wizyty w Ossowie, gdzie z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywa się piknik wojskowy.

– Jesteśmy dumni z tego, że 102 lata temu nasi przodkowie zatrzymali nawałę bolszewicką, uratowali Europę, uratowali świat przed zalewem rosyjskiego bolszewizmu. Nie ulega żadnych wątpliwości, że chodziło o imperium rosyjskie. Bo czy ono było białe, czerwone, czy putinowskie, to posługiwało się identycznymi metodami. Doświadczają tego Ukraińcy – powiedział Błaszczak.

Zwrócił też uwagę na wsparcie, jakie Polacy udzielają Ukrainie: – Rosja zawsze dopuszczała się zbrodni. Dopuszcza się zbrodni na Ukrainie. Zadaniem całego wolnego świata jest zatrzymanie tego pochodu zła, a zatrzymujemy ten pochód zła wspierając Ukrainę z jednaj strony i budując silne wojsko polskie.

Powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej

Wicepremier wskazał też, że już za rok zwiedzający będą mogli odwiedzać budowane w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej.

– W muzeum będą zgromadzone dokumenty, eksponaty, uzbrojenie i pamiątki z tamtego okresu. Placówka będzie również prowadziła działalność edukacyjną skierowaną przede wszystkim do młodego pokolenia. Na olbrzymim placu przed muzeum przewidziano miejsce dla rekonstrukcji historycznych – powiedział Mariusz Błaszczak.

Szef MON dodał, że jeszcze w tym roku osiągnięty zostanie "stan surowy zamknięty" i rozpoczną się prace wykończeniowe.

