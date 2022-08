"Waszyngton przekroczy czerwoną linię". Kreml odgraża się USA

Amerykański Senat dwa tygodnie temu zaapelował do sekretarza stanu Antony'ego Blinkena o zaliczenie Rosji do grupy krajów sponsorujących terroryzm. To oburzyło Kreml.

"Jeśli Amerykanie uznają Rosję za kraj sponsorujący terroryzm, to Waszyngton przekroczy czerwoną linię. Poważnie odbije się to na naszych bilateralnych relacjach, łącznie z obniżeniem rangi stosunków dyplomatycznych lub ich zerwaniem. Ostrzegliśmy już USA" — zapowiedział dyrektor Departamentu ds. Ameryki Północnej w rosyjskim MSZ Aleksander Darcziew cytowany przez agencję TASS.

Wcześniej do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pod koniec lipca powiedział. "Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do konsekwencji takiego kroku, choć z drugiej strony bardzo trudno jest zrobić coś, co mogłoby jeszcze bardziej zaszkodzić stosunkom między Rosją a Ameryką. Już teraz są w sytuacji nie do pozazdroszczenia" – powiedział.

Jak na razie Rosję za państwo sponsorujące terroryzm uznała Łotwa. Z kolei Litwa przyjęła uchwałę stwierdzającą, że jest o kraj dopuszczający się działań terrorystycznych.

Zaporoże. Ukraiński wywiad: Rosjanie szykują prowokacje w elektrowni

Strona ukraińska podała w sobotę, że Rosjanie ostrzeliwują największą w Europie elektrownię jądrową w Enerhodarze. Ostrzał prowadzony jest ze wsi Widiane, położonej na prawym brzegu Dniepru. Jeden z ostrzałów uszkodził pierwszy blok przepompowni Zakładu Łączności Cieplnej i Podziemnej. Kolejny doprowadził do częściowego zdewastowania siedziby straży pożarnej, która odpowiada za bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że okupanci starają się przesuwać w dwóch kierunkach. Walki trwają wokół Spirnego i Iwano-Darjiwki."Rosyjscy okupanci próbowali przesuwać się w kierunku lisiczańskiej rafinerii, Iwano-Darjiwki oraz Mikołajówki i Wyimki w obwodzie donieckim" – poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii.