"Tylko razem możemy bronić niepodległości". Zełenski zwrócił się do Polaków

15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, nazywanej też "cudem nad Wisłą", która przesądziła o zatrzymaniu pochodu bolszewików na zachód Europy. Z tej okazji w całym kraju odbywają się uroczystości i pikniki wojskowe, organizowane między innymi przez resort obrony narodowej.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w uroczystej odprawie wart wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz wiceminister, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a także kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP. W przemówieniach podkreślano wyzwania, z jakimi trzeba się mierzyć, w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę.

Życzenia Zełenskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzenia Polakom złożył w formie wideo prezydent Ukrainy. – Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. Jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego – powiedział ukraiński przywódca. – Nasze narody przeszły długą drogę i w końcu osiągnęły największe porozumienie w historii w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. I naprawdę jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy i bracia – oznajmił.

Wołodymyr Zełenski podziękował także za "historyczne wsparcie" Polski dla walczącej Ukrainy. Zauważył, że Polacy i Ukraińcy walczą razem i wspólnie będą świętować "zwycięstwo w bitwie o wolność i europejską przyszłość". – Serdecznie gratuluję z okazji Święta Wojska Polskiego i z całego serca życzę jednego, jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce, chwała Ukrainie – mówił.

