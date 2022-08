Premier: Polacy, mimo różnicy w poglądach politycznych, tworzyli jedność

W poniedziałek przypada 102. rocznica zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, nazywanej "cudem nad Wisłą".

"Sto dwa lata temu Polacy pod Warszawą powstrzymali bolszewicki rajd na Europę. Przywódca bolszewicki, Lenin w swoich przemówieniach wzywał do walki w następujących słowach: »prowadząc ofensywę przeciwko Polsce, prowadzimy jednocześnie ofensywę przeciwko Entencie, rozbijając armię polską, rozbijamy pokój wersalski, na którym opiera się cały system stosunków międzynarodowych«" – przypomniał premier w okolicznościowym wpisie, który umieścił na portalu społecznościowym Facebook.

Polska jedność

Mateusz Morawiecki zauważył, iż przeciwko Polsce bolszewicy w całej Europie "montowali" tzw. rozsądnych polityków, którzy godzili się na przyjęcie argumentacji Moskwy. 15 sierpnia 1920 roku w moskiewskiej "Prawdzie" można było przeczytać zapowiedź przekazania Niemcom ziem, które zostaną odebrane "polskim panom". "Kolejny raz sojusz Rosji i Niemiec, bez względu na systemy polityczne, został skierowany przeciwko Polsce" – stwierdził szef rządu.

"Dodajmy, nie tylko Niemcy podczas tej wojny, zachowywali co najmniej mało przyjazną Polsce postawę. Wielka Brytania nalegała na polskich polityków, aby Polska przyjęła warunki bolszewickiego komisarza Kamieniewa i zrezygnowała z ziem na Wschodzie, i tym samym by granica biegła wzdłuż tzw. linii Curzona. Czechosłowacja deklarowała oddanie Rosji sowieckiej Ruś Zakarpacką. Bolszewicka propaganda organizowała strajki i manifestacje w całej Europie skierowane przeciwko Polsce. A w Białymstoku renegaci zgrupowani w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski szykowali się do przejęcia władzy" – napisał Morawiecki.

Jak również zauważył, "Polacy, mimo różnicy w poglądach politycznych, w tamtych dniach tworzyli jedność".

