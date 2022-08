"Wiemy, że się myliliśmy". Poseł Lewicy: Musieliśmy zweryfikować podejście

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej był w poniedziałek gościem audycji "Temat Dnia" na antenie Polskiego Radia 24.

W związku z przypadającą na 15 sierpnia 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej, polityk opowiedział o polityce obronnej i armii.

Kulasek: Wiemy, że się myliliśmy

– Jako Lewica pracowaliśmy nad ustawą o obronie ojczyzny. Tam były też zapisy mówiące m.in. o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej i muszę przyznać, że jak najbardziej podpisujemy się pod tym. (...) Uważamy, że młodzi ludzie, którzy chcą związać swoje życie z wojskiem mogą przystępować do tej służby – powiedział Marcin Kulasek.

Sekretarz generalny Nowej Lewicy przyznał, że wiele w postrzeganiu obronności i polityki wschodniej Polski zmieniła rosyjska agresja zbrojna na terytorium Ukrainy. – Musieliśmy zweryfikować swoje podejście do bezpieczeństwa. Kiedyś mówiliśmy, że nie ma sensu wydawać tyle pieniędzy na wojsko, a dziś wiemy już, że się myliliśmy. W obecnej sytuacji jednogłośnie cała opozycja, jak i koalicja rządząca zagłosowaliśmy za ustawą o obronie ojczyzny. Mówię o konstruktywnej opozycji, która zrobiła to dla naszych obywateli – wskazał.

Silna, nowoczesna polska armia

– Jesteśmy za silną, nowoczesną armią. Pochylamy się nad tym, co obecnie robi Ministerstwo Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu dla Wojska Polskiego. Sam byłem prekursorem tego, by nie kupować tylko od sojuszników amerykańskich, choć jest to wskazane geostrategicznie, ale żeby robić dywersyfikację naszego zbrojenia. Postulowałem m.in. zakup czołgów K-2, co się stało. Zakupy są robione, jest współpraca z Koreą Południową – mówił poseł Kulasek.

Parlamentarzysta pochwalił przede wszystkim współpracę polskiego MON ze stroną koreańską. Jak stwierdził, "w przeciwieństwie do naszych geostrategicznych sojuszników", Koreańczycy "dzielą się technologią".

Czytaj też:

Kolejni ochotnicy zasilają szeregi Wojska PolskiegoCzytaj też:

Szef MON: Nie zrobiliśmy niczego, co mogłoby naruszać gwarancje bezpieczeństwa