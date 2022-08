Kowalski: Minister Buda nie powinien się już wypowiadać na temat KPO

W rozmowie z portalem wPolityce.pl, która ukazała się w poniedziałek, polityk Solidarnej Polski został zapytany o ewentualną konieczność spłaty przez Polskę zaciągniętego przez Unię Europejską długu w ramach Funduszu Odbudowy w sytuacji, gdyby nasz kraj ostatecznie nie otrzymał pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Pieniądze z KPO

Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych, Polska wciąż nie otrzymała środków z KPO. Co więcej, szereg wypowiedzi unijnych polityków wskazują na to, że Komisja Europejska cały czas nie jest usatysfakcjonowana zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Z kolei w obozie władzy narasta frustracja. Konflikt między premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą trwa.

Zdaniem szefa resortu rozwoju i technologii, kwestia otrzymania unijnych środków, to w rzeczywistości pytanie o to, czy UE działa na podstawie traktatów czy je łamie. Minister utrzymuje również, że istnieje sposób, aby do najgorszego scenariusza dla Polski nie doprowadzić.

– Pan minister Buda nie powinien się już wypowiadać na temat KPO – skomentował w wPolityce.pl poseł Janusz Kowalski.

"Wyjść z Planu"

Politycy Solidarnej Polski utrzymują, że nasz kraj powinien jak najszybciej "wyjść z Planu Odbudowy" i realizować suwerenną politykę.

– Trzeba potraktować tę umowę jako niebyłą, ponieważ nie jest przestrzegana ze strony Komisji Europejskiej. Zostaliśmy oszukani – stwierdził Kowalski.

W odczuciu parlamentarzysty klubu Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powinna być ścigana europejskim listem gończym "za to, że łamie prawo, traktaty i nie chce wypłacić Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy".

Czytaj też:

Spór z KE. Kaleta: Polska jest bezprawnie szykanowana. Ale jest coś gorszegoCzytaj też:

Sawicki: Nikt w UE nie jest nastawiony wrogo do Polski