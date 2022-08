Wojsko Polskie. Szrot: To są rzeczy, których nie sposób kwestionować

W poniedziałek, 15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, nazywanej też "cudem nad Wisłą", która przesądziła o zatrzymaniu pochodu bolszewików na zachód Europy. Z tej okazji w całym kraju odbyły się okolicznościowe uroczystości, a także pikniki wojskowe, organizowane Ministerstwo Obrony Narodowej.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w odprawie wart wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz wiceminister, szef MON Mariusz Błaszczak. Podczas swoich przemówień politycy mówili dużo o polityce obronnej i rozwijaniu potencjału Wojska Polskiego. Podkreślali też trudną sytuację za naszą wschodnią granicą.

Wojsko za kadencji prezydenta Dudy

2022 to siódmy rok kadencji prezydenta Andrzeja Dudy jako zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, o czym przypomniał szef gabinetu głowy państwa w Polskim Radiu 24. – Jeśli chodzi o stan Sił Zbrojnych, to fakty mówią same za siebie. W tym czasie Wojsko Polskie zwiększyło liczebność, poprawiło zaopatrzenie, powstały nowe rodzaje sił, takie jak Wojska Obrony Terytorialnej czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. To są rzeczy, których nie sposób kwestionować – powiedział Paweł Szrot. Zaznaczył także, że ważny jest aspekt zakupu nowego sprzętu wojskowego, m.in. najnowocześniejszych czołgów. – To musi trwać, liczebność wojska musi się ciągle zwiększać. Pan prezydent mówił bardzo wyraźnie, że wszystkie te działania mają zapewnić Polsce pokój. To nie jest szykowanie się do wojny, to jest zapewnianie Polsce bezpieczeństwa i pokoju – stwierdził.

– Chodzi o to, by pokazać wrogom Polski, a teraz nie trzeba ich długo szukać, są na Kremlu i w Mińsku na Białorusi, że Polska jest przygotowana na wszystkie warianty i będzie twardo bronić każdego centymetra ziemi, z bardzo zdecydowanym wsparciem sojuszników – powiedział Szrot.

