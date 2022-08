Kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą. Wskazano termin

We wtorek o sprawie poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Na konferencji prasowej na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec w województwie podkarpackim politykowi towarzyszyli ministrowie infrastruktury Polski i Ukrainy.

Przejście graniczne Polska-Ukraina

– Spotykamy się na przejściu, na którym w ciągu kilku tygodni udało się w sposób zasadniczy zwiększyć przepustowość, a zwłaszcza możliwość przejazdu samochodów ciężarowych. Obecnie, kiedy Ukraina jest w stanie wojny, tego rodzaju współpraca, czyli umożliwianie przekraczania granicy zachodniej dla Ukraińców, jest niezwykle ważne. Aczkolwiek ma to również istotny wymiar gospodarczy. Dla nas, dla Polski, możliwość handlu, wymiany towarów jest szalenie istotna, a przez zwiększenie możliwości przepustowości przejść granicznych właśnie wspieramy takie procesy – powiedział minister Michał Dworczyk, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Dobrą informacją, którą mamy do przekazania, jest to, że kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą, którego otwarcie było zaplanowane na rok 2025, dzięki decyzjom premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów właściwych, w tym przede wszystkim Andrzeja Adamczyka, zostanie otwarte za niecały rok, przed wakacjami. W 2023 roku powinniśmy uruchomić przejście w Niżankowicach-Malhowicach. Zwiększy to dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej pomiędzy Polską i Ukrainą – stwierdził szef Kancelarii Premiera.

Agresja Rosji. Uchodźcy wojenni

W związku z agresją zbrojną Rosji na ukraińskie terytorium państwowe, od 24 lutego tego roku do Polski przybywają uchodźcy wojenni.

Według wtorkowych danych polskiej Straży Granicznej, funkcjonariusze odprawili już z terenu Ukrainy do naszego kraju łącznie 5,542 mln osób.

Czytaj też:

Rosjanie chcą dojść do granicy z Polską? Niepokojący sygnał z Moskwy