Putin: Zachód celowo niszczy europejski system bezpieczeństwa

Przywódca Federacji Rosyjskiej wystąpił na dziesiątej moskiewskiej konferencji na temat bezpieczeństwa międzynarodowego.

Przemówienie rosyjskiego polityka cytuje tamtejsza agencja informacyjna RIA Novosti, na którą we wtorek powołała się Wyborcza.pl.

Putin atakuje Stany Zjednoczone

W wystąpieniu Władimir Putin szczególnie ostro zaatakował Stany Zjednoczone. – USA i ich wasale brutalnie ingerują w wewnętrzne sprawy suwerennych państw: organizują prowokacje, zamachy stanu, wojny domowe. Poprzez groźby, szantaż i naciski, próbują zmusić niepodległe państwa do podporządkowania się ich woli, do życia zgodnego z obcymi przepisami prawa. Wszystko ma jeden cel – zachować dominację Stanów Zjednoczonych, model, który pozwala pasożytować na całym świecie, tak jak to było przed wiekami. A taki model można utrzymać tylko siłą – oznajmił.

Prezydent Rosji mówił także o działaniach wszystkich krajów zachodnich. Użył przy tym terminu "tak zwanego zbiorowego Zachodu". – Celowo niszczą europejski system bezpieczeństwa, tworząc nowe sojusze wojskowe – powiedział.

Najnowsze uzbrojenie Rosji

Podczas pokazu broni w Moskwie Putin stwierdził, że najnowsze uzbrojenie Rosji jest znacznie lepsze niż sprzęt, który posiadają inne państwa. – Rosja jest gotowa sprzedawać zaawansowaną broń sojusznikom na całym świecie i współpracować w rozwoju technologii wojskowej – zaznaczył przywódca.

Przekonywał również, iż Federacja Rosyjska "ceni sobie silne więzi z Ameryką Łacińską, Azją i Afryką i jest gotowa zaoferować partnerom i sojusznikom najnowocześniejsze rodzaje broni – od broni strzeleckiej po pojazdy opancerzone i artylerię, samoloty bojowe i bezzałogowe statki powietrzne". – Prawie wszystkie z nich zostały użyte więcej niż raz w prawdziwych operacjach bojowych – oświadczył.

