Koniec wiz dla Rosjan? Przydacz: Żeby miało to sens, powinno się odbyć na poziomie europejskim

Unia Europejska rozważa zawieszenie wydawania wiz turystycznych Rosjanom. Na razie takie decyzje podjęły poszczególne kraje – wśród nich Polska, Estonia oraz Czechy. Przepisy nie są jednak do końca szczelne. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski wjechało 61 tys. 514 obywateli Rosji – podała "Rzeczpospolita".

"Rz" wyjaśnia, że dzieje się tak dlatego, że restrykcje dotyczą ruchu turystycznego. Granicę RP z Białorusią i Rosją w dalszym ciągu mogą przekraczać rosyjscy studenci, osoby posiadające u nas zezwolenia na pracę lub tzw. tytuły pobytowe. Ponadto większość krajów UE wydaje Rosjanom 90-dniowe wizy Schengen – dzięki nim mogą poruszać się po całej Europie, płacąc 35 euro. Polska musi honorować dokumenty i wpuszczać na swoje terytorium obywateli Rosji.

– Polska wydaje Rosjanom znacznie mniej wiz, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Po 24 lutego ta liczba została ograniczona do poziomu absolutnego minimum. Zresztą my jako Polska postulowaliśmy w rozmowach z naszymi partnerami europejskimi, aby wprowadzić europejską regulację dotyczącą tychże wiz, tak aby ograniczyć w ogóle możliwość podróżowania zwłaszcza tych ludzi, którzy są związani nawet lekko z systemem władzy w Rosji – powiedział Marcin Przydacz na antenie Polsat News.

– Nie było na to zgody wszystkich państw członkowskich. Był ten temat podnoszony. Nie było zgody Niemiec, ale nie tylko Niemiec, kilku innych państw zachodnich, także i Francja miała tutaj swoje uwagi pod tym względem. My na ten moment staramy się budować tzw. koalicję chętnych, znaczy tych państw, które są gotowe ograniczyć liczbę wydawanych wiz, w naszym przypadku to się już dzieje, ale chcielibyśmy, aby to przyjęło bardziej formalny charakter – podkreślił wiceszef MSZ.

Propozycja czeskiej prezydencji

Stacja Biełsat przypomina, że minister spraw zagranicznych Czech – które obecnie kierują pracami UE – Jan Lipavský zaproponował, aby zakaz wydawania wiz dla Rosjan znalazł się w nowym pakiecie sankcji.

Komisja Europejska odnosząc się do tej propozycji wskazała, że takie decyzje powinny podejmować kraje członkowskie, które zawsze mogą odmówić wydania wizy, jeśli uznają że dana osoba zagraża ich bezpieczeństwu.

