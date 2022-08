Przydacz: Jak zwykle część polskiej opozycji próbuje wystraszyć Polaków

Polskie służby prowadzą badania, aby dowiedzieć się co doprowadziło do skażenia Odry. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

Z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że badane są dwie hipotezy dotyczące przyczyn skażenia rzeki.

Podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o postępach w śledztwie dotyczącym skażenia Odry. Do tej pory przesłuchano ponad 200 świadków.

Opozycja krytykuje rząd za, jej zdaniem, opieszałość i niechęć do wyjaśnienia całej sytuacji oraz domaga się dymisji minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Przydacz: Opozycja straszy Polaków

Głośna stała się także wypowiedź marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak z Platformy Obywatelskiej, która, powołując się na lokalnego niemieckiego polityka, stwierdziła, że w Odrze znaleziono bardzo duże stężenie rtęci. Twierdzenia o tej substancji w rzece nie potwierdził minister rolnictwa, klimatu i środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia Axel Vogel, na którego powoływała się Polak.

– Strona niemiecka zapewnia, że nie podawała takiej informacji. Widać próbę politycznego rozegrania przez opozycję tej tragedii po to by nastraszyć Polaków jakimiś truciznami. Z zażenowaniem patrzyłem na zachowanie części opozycji, która bardziej wierzy zachodnim instytucjom niż państwu polskiemu. To przejaw kompleksów – ocenił Przydacz na antenie TVP.

Przydacz wskazał, że "jasnym jest, że rtęć jest powszechnie znanym materiałem trującym". Z tego względu "część polskiej opozycji próbuje zagrać na emocjach, wystraszyć Polaków, oczywiście przy pomocy w pełni wiarygodnych, ich zdaniem, informacji pochodzących gdzieś tam z zagranicy".

– Wiadomo, że ludzie wierzą bardziej w informacje z zagranicy, niż własnemu państwu. Natomiast rzeczywistość tego nie potwierdza, Niemcy nie potwierdzają obecności rtęci w Odrze. Dużo przekłamań – powiedział wiceszef MSZ.

Czytaj też:

Przydacz: Ten trend jest niebezpieczny dla UE w całościCzytaj też:

Przydacz o Amnesty International: Skrajnie niewiarygodna, zideologizowana instytucja