Wicemarszałek Sejmu wyznaje: Witek uśmiechnęła się znacząco

W środę w programie "Jastrzębowski Wyciska" na portalu Salon24.pl prowadzący zapytał polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego o leżący w Sejmie wniosek o samorozwiązanie izby.

Zdaniem Piotra Zgorzelskiego, samo podjęcie takiego tematu teraz świadczy o "sezonie ogórkowym" w polskiej polityce. Jednocześnie wyznał, iż podczas ostatniego posiedzenia w ramach konwentu seniorów zapytał marszałek Sejmu o wniosek dotyczący samorozwiązania. – Elżbieta Witek uśmiechnęła się znacząco – oznajmił.

Samorozwiązanie Sejmu?

Dopytywany o możliwość przegłosowania tego typu wniosku w polskim parlamencie, deputowany klubu PSL – Koalicji Polskiej odpowiedział, iż "za wnioskiem muszą zagłosować dwa największe kluby. Jeżeli to zrobią, wybory będą bardzo szybko". Kluczowa w tej kwestii ma być jesień tego roku. Zgodnie z regulaminem, wniosek może czekać do końca kadencji.

– Oczywiście, my w Polskim Stronnictwie Ludowym zagłosowalibyśmy za rozwiązaniem. Opozycja, która zgłasza taki wniosek, po prostu nie może później głosować przeciwko swojemu wnioskowi – powiedział wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Jego zdaniem, z wyjątkiem Konfederacji, nie powinno być partii opozycyjnej, która zrobi inaczej.

Ostatnia kadencja PiS?

Na początku sierpnia br. Zgorzelski przekonywał, że bieżąca kadencja Sejmu, to "ostatnia kadencja Prawa i Sprawiedliwości".

– Jestem pewny, że to ostatnia kadencja PiS. Rozmawiam z Polakami, wiem, co ludzie mówią, kogo obciążają za te działania. Rząd nie może być reaktywny, rząd musi wyprzedzać. Jeżeli dziś słyszymy, że już w kwietniu rząd hiszpański wynegocjował w Komisji Europejskiej to, iż ceny energii i gazu będą ustawione na poziomie taryfy państwowej, to tam nie ma szalejących cen, tak jak jest u nas – mówił.

