"Notre-Dame płonie". Poruszający pokaz wiary i poświęcenia

Jean-Jacquesa Annaud – reżyser słynnych filmów "Walka o ogień", "W imię róży" i "Niedźwiadek" – tym razem ukazuje poruszającą historię walki o ocalenie bardzo ważnego i symbolicznego miejsca zarówno dla Francuzów, jak i dla chrześcijan. Jednocześnie udowadnia, że Francja, uznawana z dzisiejszej perspektywy za kraj laicki, w którym kościoły popadają w ruinę lub zamieniają się w kawiarnie, nie zatraciła całkowicie swoich katolickich fundamentów. Oglądając "Notre-Dame płonie", widz może wrócić myślami do wkładu narodu francuskiego w Kościół katolicki, a także przypomnieć sobie znaczenie słów: "najstarsza Córo Kościoła".

Historia prawdziwa

Zapałki, którymi mężczyzna odpala papierosa – to pierwsza scena francuskiego filmu. Mając w świadomości, co wydarzyło się w Paryżu ponad trzy lata temu, papierosowy dym to jakże wymowny symbol wielkiej tragedii, ukazanej widzom na dużym ekranie. "Wszystko jest prawdą, jakkolwiek nieprawdopodobną" – te słowa towarzyszą początkowi naszej niemal dwugodzinnej filmowej podróży. Wszystko w towarzystwie wymownie dobranej muzyki. Już pierwsze kadry dowodzą, że za pomocą historii przedstawionej przez autorów, dostaniemy na obrazie detale, elementy, na które być może tylko niektórzy z nas zwrócą uwagę.

Film pokazuje kilka wymiarów. Autor przemyca podgląd na swoisty chaos na paryskich ulicach oraz systemowe zawirowania francuskiego państwa. Nie sposób nie dostrzec wtrącenia elementów politycznych – kilkukrotnie pokazany zostaje prezydent kraju Emmanuel Macron i Pałac Elizejski. Akcja dzieje się w czasie wielkich protestów społecznych spod szyldu "żółtych kamizelek".

Wymiar wiary

Zdecydowanie najważniejszym wymiarem, ukazanym w "Notre-Dame płonie", jest wiara. W trakcie seansu przypomina o tym regularnie podkład muzyczny, na czele z pieśnią "Ave Maria" w operowym wykonaniu.

Paryska katedra, z racji konstrukcji, była uznawana przez Francuzów za "najprostszy budynek do podpalenia", o czym dowiadujemy się w jednym z dialogów. Choćby ISIS dwukrotnie miało grozić atakiem właśnie na to miejsce. Strzały i bomby nie były jednak potrzebne. Kłęby dymu, obrazki walącej się iglicy słynnej świątyni – to wystarczyło, abyśmy w 2022 roku na dużym ekranie mogli zobaczyć sceny padających na kolana Francuzów, różańce w ręku i wspólne modlitwy zgromadzonych tłumów. Abyśmy dostali świadectwo wielkiego poświęcenia, na które gotowe były zarówno francuskie kobiety, jak i mężczyźni, strażacy, którzy ryzykowali życiem, ratując budynek, o którym zapewne nie wszyscy wiele wiedzieli, chroniąc najważniejsze święte przedmioty, które dla współczesnych być może niejako straciły znaczenie.

Symboliczne świadectwo

Katedra Notre-Dame to szczególne miejsce, warte poświęceń. Bo każdy budynek można odbudować. Ale nie relikwie. "Relikwie, które zbliżają do Boga" – jak powiedział ksiądz rektor paryskiej świątyni. Wśród tych świętości sens chrześcijańskiej wiary – korona cierniowa, kawałek Chrystusowego krzyża, fiolka z krwią Pana Jezusa oraz gwóźdź, którym Zbawiciel został przybity na Golgocie. Pasja. "Notre-Dame płonie" może w tym znaczeniu uchodzić za swego rodzaju świadectwo.

Film Annauda jest w stanie wywołać silne emocje u wielu odbiorców. Osób wierzących, aby poczuli chwile poruszenia, mając na uwadze głębokość swojej wiary. Zamiłowanym historykom, którzy chcą za pomocą filmu zapoznać się z dodatkowymi faktami na temat pożaru w jednym z najsłynniejszych miejsc Francji. Bacznym obserwatorom, którzy przez większość seansu będą mogli poczuć się jak świadkowie wydarzeń z Paryża z kwietnia 2019 roku. A to dzięki unikatowym obrazkom, podanym niemal na miarę świetnego filmu dokumentalnego.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastunu filmu "Notre-Dame płonie":

"Notre-Dame płonie" w kinach w Polsce od 19 sierpnia 2022 roku. Za dystrybucję odpowiadają Monolith Films oraz Rafael Film.

Czytaj też:

"Notre-Dame Płonie". Premiera już niedługoCzytaj też:

Szukamy znaków