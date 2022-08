Na kogo chcą głosować Polacy? Jest najnowszy sondaż

Na czele sondażowego wyścigu niezmiennie znajduje się Zjednoczona Prawica. To właśnie obóz rządzący wygrałby wybory, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Jednak Koalicja Obywatelska sukcesywnie zbliża się do lidera i tym razem różnica dzieląca obie partie to tylko 2 proc. Pewne trzecie miejsce zajmuje natomiast Polska 2050. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii. Progu wyborczego nie przekroczyły m.in. PSL-Koalicja Polska oraz Kukiz'15.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Zjednoczoną Prawicę swój głos oddałoby 29 proc. ankietowanych. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni przeprowadzonym tą samą metodą. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 27 proc. wskazań i może pochwalić się wzrostem poparcia o 1 pkt proc. Trzecia na podium Polska 2050 Szymona Hołowni zdobyła 13 proc. głosów i zanotowała wzrost poparcia o 3 pkt. proc. (najwięcej w badaniu).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie: Konfederacja oraz Lewica. Chęć głosowania aa to pierwsze ugrupowanie wyraziło w badaniu Kantaru 8 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Z kolei Lewica może liczyć na poparcie 7 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: PSL-Koalicja Polska z wynikiem 2 proc. poparcia, AgroUnia z takim samym wynikiem. Na Kukiz'15 chce głosować 1 proc. badanych. Z kolei Porozumienie Jarosława Gowina zdobyła 0 proc. wskazań.

11 procent ankietowanych wskazało opcje "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi". To o 3 punkty procentowe mniej niż w czerwcu.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób w wieku powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Złe wiadomości dla PiS-u, Ziobro poza SejmemCzytaj też:

Najnowszy sondaż. Tylko cztery ugrupowania w Sejmie