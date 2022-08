Wiceszef Bundestagu: Nie ma powodu, by nie otwierać Nord Stream 2

Poseł Wolnej Partii Demokratycznej domaga się uruchomienia nowego gazociągu.

– Powinniśmy jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, aby zapełnić nasze magazyny gazu na zimę – powiedział portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) w rozmowie cytowanej przez welt.de.

– Nie ma powodu, by nie otwierać Nord Stream 2 – stwierdził wprost niemiecki parlamentarzysta.

Magazyny gazu w Niemczech

– Gdy zbiorniki magazynowe gazu będą pełne, możemy ponownie zamknąć Nord Stream 2, a także inne rurociągi, jeżeli uzyskamy niezależność – oznajmił Wolfgang Kubicki. – Jeśli w ten sposób dotrze do nas więcej gazu, być może nawet cała umownie gwarantowana ilość, to sprawi, że ludzie nie będą musieli marznąć zimą, a nasza branża nie ucierpi na tym poważnie – mówił.

Zapytany o to, czy prezydent Rosji Władimir Putin nie uzna otwarcia gazociągu za swój sukces, wiceszef Bundestagu odpowiedział, iż działania bardziej posłużą Niemcom niż rosyjskiemu przywódcy.

– Swoją drogą, największym sukcesem propagandowym Putina byłoby, gdyby zabrakło gazu, podczas gdy on wciąż zarabia na nas dobre pieniądze. Należy temu zapobiec – podkreślił niemiecki polityk partii FDP, na którego w piątek powołało się tvp.info.

Dostawy z Rosji do Europy

Tymczasem Centrum Rozwoju Energetyki przewiduje, że dostawy rosyjskiego gazu do Europy mogą osiągnąć w sierpniu br. nowe, historyczne minimum.

Z danych wynika, iż w lipcu tego roku państwowy koncern Gazprom dostarczył do krajów członkowskich Unii Europejskiej około 3,5 mld metrów sześciennych gazu. Jest to spadek o 25 proc. w stosunku do czerwca. Jednak przychody holdingu wzrosły – uważają eksperci ekonomiczni. Wzrosła również cena gazu w Europie – o 60 proc. (w porównaniu z czerwcem).

Specjaliście wskazują, że w sierpniu cena surowca powinna wzrosnąć o dodatkowe około 25 proc.

