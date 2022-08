Michalkiewicz: Tusk chce Niemca, a oni wbili mu nóż w plecy. Dobrze mu tak

DoRzeczy.pl: Co dalej z Odrą? Kto w pana ocenie zawinił w tym temacie?

Stanisław Michalkiewicz: Po trzytygodniowym okresie zamętu i niepewności, wszystko zmierza do tego, żeby afera zakończyła się wesołym oberkiem. W czwartek pani minister Anna Moskwa – zdaje się w porozumieniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem – ogłosiła, że przyczyną katastrofy i rybiego Holokaustu w Odrze była złota alga. A za to nikt nie ponosi odpowiedzialności. To po prostu dopust boży.

Dymisje jednak się pojawiły.

Niepotrzebnie pan premier zdymisjonował dwóch dygnitarzy, czyli prezesa Wód Polskich i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Choć dymisja prezesa Polski Wód nie była tak całkiem niepotrzebna, dlatego, że wiceprezesem Wód Polskich jest mąż minister Moskwy, to przynajmniej byłoby uzasadnione.