Hutek: Jako "Solidarność" chcemy wrócić do węgla. Nie ma woli rządzących

– Czasami ręce opadają, jak się rozmawia z politykami. Dopóki nie ma żadnych decyzji, to będziemy się domagać notyfikowania umowy, którą podpisaliśmy – stwierdził Bogusław Hutek na antenie Radia Maryja.

Związkowiec wskazał, że elektrownie dostały od władz nakaz odbudowania zapasów paliwa. – Nie wiem, skąd miałby być ten węgiel. My – tak jak mówiłem wcześniej – nie jesteśmy w stanie wydobyć więcej węgla ponad to, co wydobywamy. Na przyszły rok, jeżeli byłyby jakieś inwestycje, to może trochę więcej, ale – jak widać – ze strony rządzących nie ma żadnych decyzji – zaznaczył Hutek.

"Puste obietnice"

Przypomniał, że przedstawiciele górników spotykali się wielokrotnie z członkami rządu, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem, jednak nie doczekali się z ich strony żadnych realnych działań, a jedynie otrzymywali puste obietnice. – Politycy Zjednoczonej Prawicy, obojętnie co by nie mówili, nie robią nic, żeby te słowa zamienić w czyn – zwrócił uwagę związkowiec.

Dodał, że premier na pytanie górników dotyczące odbudowy potencjału węglowego po zaprzestaniu importu tego paliwa z Rosji, odpowiedział oburzeniem, zarzucając im chęć wyjścia z Unii Europejskiej.

– Takie są dzisiaj hasła ze strony rządzących. Uważamy, że jeżeli nie ma deklaracji ze strony rządzących na temat powrotu do węgla czy jakichkolwiek większych ruchów dotyczących węgla, to ta umowa, którą podpisaliśmy, powinna być jak najszybciej notyfikowana, tzn. musi być zgoda Unii Europejskiej na pomoc publiczną do bieżącej produkcji – mówił przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

