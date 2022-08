Tusk: Polskę trzeba oczyścić z brudu

W piątek Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego. Były premier mówił o zatruciu Odry, do którego doszło kilkanaście dni temu, a którego przyczyny wciąż nie są do końca znane. Tusk wykorzystał to zdarzenie to skrytykowania obozu rządzącego. Polityk opozycji stwierdził m.in., że rząd obawia się odpowiedzialność za katastrofę ekologiczną na Odrze oraz, że "zatruł życie publiczne" w kraju.

Skażenie Odry

Zdaniem Tuska, w sprawie wyjaśnienia przyczyn skażenia obóz rządzący "robi wszystko, żeby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności". Lider PO stwierdził, że "wszyscy mamy poczucie, że [rządzący - przyp. red.] kręcą".

– Aż się nie chce wierzyć, żeby te zaniechanie wynikało z lenistwa, głupoty, niekompetencji, te sprzeczne komunikaty. Wydaje się, że ta władza, jak każda tego typu władza, raczej robi wszystko, żeby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, a nie, żeby wyjaśnić skąd się to wzięło, żeby znaleźć odpowiedzialnych – powiedział.

W dalszej części swojego przemówienia Tusk zaapelował o "oczyszczenie Polski z brudu". Jak wyjaśnił, chodzi nie tylko o skażenie Odry, ale także "zanieczyszczenie" życia publicznego.

– Musimy oczyścić, i w sensie faktycznym Odrę i inne polskie rzeki i to oczywiście zadanie być może strategicznie rzecz biorąc najważniejsze (...) to widać czarno na białym, że Odra jest skażona, ale jest też w jakimś sensie symbolem – mówił były premier.

– Zatruwają nam też życie publiczne. Tak naprawdę nie tylko z rzeki zrobili ściek, ale na przykład z TVP też zrobili ściek. Z podręczników dla dzieci chcą zrobić ściek, chcą zatruć umysły (...) i to naszym dzieciom jakąś wyjątkowo ohydną propagandą. Trzeci punkt to oczyszczenie, wymiar praktyczny dotyczący Odry, ale też taki uniwersalny, bo trzeba Polskę oczyścić z tego brudu, tego materialnego i w polskim życiu publicznym – dodał polityk opozycji.

