"Przestańcie pleść farmazony". Polityczny manifest Zalewskiego w czasie koncertu

"Krzysztof Zalewski i przyjaciele" – pod takim hasłem zorganizowano piątkowy koncert, inaugurujący festiwal. Popularny muzyk rockowy zaprosił na scenę m.in. Natalię Szroeder, Natalię Przybysz i Monikę Brodkę.

Ze sceny padały ogólnikowe hasła i wezwania, by dbać o przyrodę i nie być obojętnym na zmiany klimatyczne. Po ok. 90 min występów Zalewski wygarnął jednak bezpośrednio rządowi – relacjonuje serwis teleshow.wp.pl. Gitarzysta i wokalista w przeszłości niejednokrotnie krytykował partię rządzącą, m.in. w kontekście wyroku TK zaostrzającego prawo aborcyjne.

– Przestańcie pleść farmazony, że Niemcy zawrócili bieg Odry – powiedział Zalewski po zakończonym koncercie. "Zwrócił się do . Zalewski szydził też z teorii, że za katastrofę odpowiedzialny jest , nawiązując do skandalicznych materiałów TVP" – opisuje portal.

– Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie – zaapelował ironicznie muzyk. Według mediów, publiczność zareagowała na tę tyradę bardzo entuzjastycznie. Na koniec Zalewski zagrał hit zespołu The Beatles "Help".

Katastrofa na Odrze. Minister Moskwa z ważnym apelem

Naukowcy z dziedzin chemii i biologii prowadzą badania na rzece. Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska opowiedziała o przebiegu prac na piątkowej konferencji prasowej w Gryfinie w województwie zachodniopomorskim.

– Wyniki badań ekspertów wykazały obecność złotych alg w Odrze – powiedziała Moskwa. – Celem badań jest sprawdzenie, co doprowadziło do powstania tych alg – dodała. I stwierdziła, że "należy też sprawdzić, jak można te organizmy usunąć z wody".

Minister Anna Moskwa zaapelowała, aby nie krytykować pracy naukowców, którzy wyjaśniają przyczyny skażenia Odry, szczególnie w sposób, w jaki robią to obecnie członkowie opozycji. Zwróciła się również do polityków, którzy prowadzą działania w sprawie skażenia rzeki, ale – zdaniem szefowej resortu klimatu – "nie pomagają". W jej odczuciu, niektórzy opozycjoniści mają "pewne nawyki krytyki rządu, które przenoszą na pracę naukowców".

