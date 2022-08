Morawiecki: Tusk pokazał prawdziwe oblicze

Lider Platformy Obywatelskiej był w piątek gościem TVN24, gdzie mówił o skażeniu Odry. – To jest zbrodnia PiS-u ws. Odry. Ta władza od pierwszych dni nie tylko lekceważyła katastrofę, ale też robiła różne rzeczy, aby coś ukryć – komentował sprawę zatrucia rzeki Donald Tusk. Na chwilę przed wejściem na antenę TVN24 Donald Tusk przyznał, że przeraża go myśl o siedzeniu w ławach sejmowych.

Do wpadki szefa PO podczas piątkowej konferencji prasowej odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem szef PO odniósł się z "pogardą i wstrętem" do "pracy dla Polaków". – Ja jadąc tutaj, przeczytałem w jednym z portali, jak pan Donald Tusk z pogardą i wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty w Sejmie, myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze i co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków – powiedział Morawiecki.

– Ponieważ powiedział to w TVN-ie, to mi się to przypomniało, gdy popatrzyłem na pani teczkę z logiem TVN. Chciałem się podzielić taką smutno-gorzką refleksją, która mi przyszła do głowy – stwierdził szef rządu.

Wpadka w TVN

Nagranie z "wpadki" trafiło już na serwis Twitter. Do nietypowej sytuacji doszło przed godz. 7.30 tuż przed rozpoczęciem programu prowadzonego przez Agatę Adamek.

twitter

– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować – mówił Donald Tusk tuż przed rozpoczęciem programu.

– Że co? – spytała dziennikarka TVN.

– Że będę musiał kandydować – powtórzył lider Platformy Obywatelskiej.

– Będzie musiał pan kandydować – powtórzyła Adamek.

– To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział... na tej Wiejskiej (adres, przy którym znajduje się siedziba Sejmu – red.)" – mówi Donald Tusk.