Nędza rodem z Ikei

Nie dalej jak tydzień temu pisaliśmy o Joannie Przetakiewicz, byłej partnerce Jana Kulczyka, która wspominała swoje życie z milionerem, mówiąc w jednym z wywiadów, że, owszem, wiele zawdzięcza Kulczykowi, ale bez przesady, bo korzyści były obopólne. Przy tej okazji złośliwi internauci przypomnieli jej stary wywiad sprzed kilku lat, w którym to opowiadała, jak biedne było jej życie przed poznaniem Jana Kulczyka. Tak biedne, że – jak zdradziła – mieszkanie miała urządzone meblami z Ikei. Doprawdy, trudno wyobrazić sobie większą nędzę!

Sopot, Opole, co za różnica

W ostatnich dniach w Sopocie odbył się Top Sopot Festiwal 2022, organizowany przez telewizję TVN. Nic nadzwyczajnego, ot letni festiwal, który próbuje udawać, że jest tak samo ważny i znaczący jak 25 lat temu, ale my nie o tym. Wykonawcy byli lepsi i gorsi, większość nie zostanie zapamiętana. Z wyjątkiem Kasi Wilk. To taka piosenkarka, która ma na koncie jeden przebój czy dwa, no ale czasem gdzieś z nimi występuje.