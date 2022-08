Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Ledwo dyskusja na ten temat zdołała się wychłodzić, a tu zaraz na Amazonie będzie premiera „Pierścieni Władzy” na podstawie dzieł Tolkiena – i cóż, czujemy coś, iż znowu jako społeczeństwo będziemy mieli okazję wykazać się odpowiednim poziomem postępowości.

Mamy dla was krótką ściągawkę, co sądzić o osobach, z którymi będziecie na ten temat rozmawiać.

Jeśli więc komuś nie spodoba się to, iż będą tam występowali pigmentalnie uposażeni aktorzy w rolach osobokrasnoludów lub osób elfich, to z miejsca oznacza to rasizm, ksenofobię, obskurantyzm, świadczy o wąskich horyzontach i jednowymiarowym myśleniu.