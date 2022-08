"Wysłuchamy was". Miedwiediew wzywa obywateli krajów Europy do rewolucji

"Rządy państw europejskich, zwłaszcza zubożałych Bałtów, wściekłych Polaków i uciekających do NATO Finów, walczą o to, kto będzie bardziej gniewnie mówił o chęci zerwania wszelkich stosunków z Rosją. Dosłownie: gardzimy Rosjanami i nie chcemy ich nigdzie puścić. Anuluj wizy. Zapomnij o książkach i muzyce. Gaz i ropa – nie weźmiemy. Chociaż nie… to drugie jest trudniejsze, zwłaszcza w oczekiwaniu na mroźną zimę" – wskazuje były prezydent i premier Rosja stwierdzając, że sankcje nakładane na jego kraju bardziej uderzają w państwa je nakładające, niż w samą Rosję,

Miedwiediew przekonuje, że zdecydowana większość społeczeństw krajów UE jest przeciwna wspieraniu Ukrainy, która od 24 lutego zmaga się z rosyjską agresją. "Od trzech czwartych do 90 proc. obywateli UE kategorycznie nie chce uczestniczyć w działaniach wojennych po stronie kijowskiego reżim" – czytamy w Telegramie.

Wezwanie do buntu

Dalej kremlowski propagandysta wzywa do rewolucji w Europie.

"Chcielibyśmy zobaczyć, jak obywatele Europy nie tylko wyrażają ciche niezadowolenie z działań swoich rządów, ale także mówią coś bardziej zrozumiałego. Na przykład pociągają ich do odpowiedzialności, karząc za oczywistą głupotę" – pisze nie ukrywając, że Rosji taki bunt byłby na rękę.

"Działajcie, europejscy sąsiedzi! Nie siedźcie cicho. Pociągnijcie swoich głupców do odpowiedzialności. A my was wysłuchamy. Korzyść jest oczywista – zimą w towarzystwie Rosji jest znacznie cieplej i wygodniej niż we wspaniałej izolacji z wyłączoną kuchenką gazową i wyczerpaną baterią" – nawołuje Dmitrij Miedwiediew.

