Dziennikarz TOK FM do Pereiry: Jest Pan tylko półPolakiem

Skandaliczne słowa dziennikarza TOK FM Piotra Maślaka padły w trakcie wymiany zdań na Twitterze.

Pereira⁩ o słowach Hołowni

Zaczęło się od komentarza szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry do słów lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Kilka dni temu polityk odnoszą się do katastrofy ekologicznej na Odrze krytykował polski rząd, chwaląc pracę niemieckich służb.

– To się dzieje nie od dziś, nie od wczoraj, to się dzieje od pięciu miesięcy. Pięć miesięcy temu pojawiły się pierwsze informacje od wędkarzy z Kanału Gliwickiego, że masowo padają ryby. Natomiast od dwóch tygodni wiemy, że skala tego problemu jest potężna – tłumaczył Hołownia.

– Niemcy wiedzą to od dwóch dni, kiedy ten syf do nich dopłynął i od razu byli w stanie przeprowadzić badania, mówią o tym jakie to są substancje, że prawdopodobnie jest tam rtęć – podkreślał polityk.

Kilka dni później okazało się, że kolejne badania wykluczyły rtęć jako powód zatrucia rzeki.

Obraźliwy wpis Maślaka

Komentując wypowiedzi Hołowni szef portalu tvp.info napisał: "Szymon Hołownia urodził się w Białymstoku, mieszka i mówi po polsku, a zachowuje się, jakby go na nasz kraj Kreml i Berlin zesłali".

Ta wypowiedź nie spodobała się znanemu z niechęci do obozu władzy oraz mediów publicznych dziennikarzowi radia TOK FM Piotrowi Maślakowi.

"Panie Pereira, to nie jest – wedle pana logiki, pana kraj. Gdyż jest pan tylko półPolakiem" – napisał Maślak, zwracając się do dziennikarza TVP Info. "Pozostałe osoby o różnych korzeniach przepraszam. Ale z panem Pereirą trzeba jego językiem. Półpolskim” – dodał.

Wpis Maślaka spotkał się z falą krytyki, jednak dziennikarz broni swojego obraźliwego wpisu.

Szef portalu tvp.info odnosząc się do słów pracownika TOK FM napisał: "Tak właśnie wygląda ich »tolerancja« w praktyce. Trzeba być ignorantem albo faszolem z TokFM, żeby nazwać mnie »półPolakiem« bo nie nazywam się Maślak. Urodziłem się w Polsce, mieszkam w Polsce, mam obywatelstwo RP, mówię i myślę po polsku. W przeciwieństwie do stajni Michnika".

