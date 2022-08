A wszystko to rtęć i przepływanie

Czemu akurat rtęć? Przecież nawet nie wszyscy wiedzą, że trująca. Tyle jest groźniejszych pierwiastków. Czemu ją właśnie Odrze ożeniono? Weźmy choćby taki polon, polon groźny jak cholera, a rtęć, rtęć to jakby z termometru, wydawać by się mogło, że prawie dobrotliwa i lecznicza, chociaż wręcz naprzeciwko. Przez tydzień trąbiono więc, że rtęć to, że rtęć tamto i owamto.

Przez tydzień drażniono tym „erem”, nie wiedząc nawet, czy słusznie akurat nim.