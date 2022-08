Nu, pogodi!

To prawda, zerwałam mnóstwo znajomości, bo jako wnuczka sybiraczki nie podaję ręki Hiszpanom, którzy mają trudność z odróżnieniem kata od ofiary. Przyznaję też, że Rosjan ścigam niechętną myślą nawet tu, na Costa Blanca. Ten wyjątkowo piękny region to tradycyjnie mekka bogaczy i arystokratów z Rosji, których liczbę szacuje się tu aż na 25 tys. Miałam nadzieję, że sankcje zatamują turystykę Waniów i Saszów z rodzinami, bo – tak jak informował jeden z tytułów w „El Mundo” – „Zwiedzanie Europy to przywilej, a nie prawo”.