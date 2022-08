Gruzińska uczta

Odwiedzałyśmy ostatnio mieszkającego w Borach Tucholskich pana Jerzego Ciemnołońskiego, który w jednej czwartej ma w sobie gruzińską krew.

Zostałyśmy przyjęte w piwnicy jego domu, ale nie była to byle jaka piwnica! Przeciwnie – była to piwnica przepiękna – gruziński marani! Udekorowana wręcz ze scenograficzną starannością wyglądała jak orientalny, piękny salon, jak pomieszczenie stworzone do wypoczynku. Na ścianach wisiały stare kilimy, pod nimi ustawione były rzeźbione meble, a na nich cenne dzbany, gliniane misy i naczynia do picia różnych płynów, w tym alkoholu.