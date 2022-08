"Strona niemiecka też nie wie, co jest przyczyną". Ozdoba: Są dwie hipotezy ws. skażenia Odry

Polskie służby starają się odkryć przyczynę masowego śnięcia ryb w Odrze. Jak niedawno informowała szefowa MKiŚ Anna Moskwa prawdopodobną przyczyną katastrofy ekologicznej na rzece mogą być złote algi.

Przyczyny skażenia Odry

Z kolei wiceszef tego resortu podczas poniedziałkowej rozmowy na antenie TVP wskazywał, że obecnie badane są dwie hipotezy dotyczące przyczyn tego zjawiska.

– Są dwie podstawowe hipotezy, które są teraz weryfikowane. [Pierwsza to - przyp. red.] działalność przestępcza, stąd kodeks karny i działanie prokuratury. Bardzo dziękuję panu Ziobrze, który powołał specjalny zespół biegłych po to, aby zweryfikować czy czynnik ludzki miał na to wpływ. Oprócz tego weryfikujemy zjawiska naturalne. Wszystko na to wskazuje, jak poinformowała pani minister Anna Moskwa, że tym czynnikiem, który jest bardzo prawdopodobny, jest zakwit tzw. złotych alg – powiedział Jacek Ozdoba w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Polityk po raz kolejny skrytykował opozycję za "sianie paniki" w związku z rzekomym wykryciem rtęci w wodach Odry. Jak wskazał, tą trującą substancję można "precyzyjnie wykryć w ciągu 2-3 godzin".

– Stąd stworzona została ta narracja by siać panikę. Przy okazji chciałbym zaapelować do opozycji. Politycy są bardziej uodpornieni na ataki, ale proszę nie zastraszać urzędników, nie nachodzić ich, nie powodować tak dużej presji. Strona niemiecka też nie wie co jest przyczyną – powiedział Ozdoba.

Współpraca z Niemcami

Wiceszef resortu klimatu i środowiska pozytywnie ocenił współpracę ze stroną niemiecką w kwestii badań dotyczących przyczyn skażenia. Jak powiedział, "rząd Niemiec zachowuje się w sposób odpowiedzialny", a polscy politycy rozmawiają o Odrze na najwyższym, ministerialnym szczeblu.

– Mowa czasami jest o jednym z wiceministrów landowych, tylko pamiętajmy, że minister landowy w polskim ujęciu, to jest poziom dyrektora departamentu, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, więc naprawdę nie wprowadzajmy pewnego takiego wrażenia, które wywołuję panikę. Strona niemiecka też nie wie, co jest przyczyną od a do z [zatrucia Odry] – powiedział.

