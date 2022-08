Sikorski: Środki z KPO trafią do Polski, gdy PiS straci władzę

Polska przedstawiła Krajowy Plan Odbudowy już w maju ubiegłego roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Powodem mają być zmiany przeprowadzone w sądownictwie, które zdaniem Komisji Europejskiej prowadzą do łamania przez Polskę praworządności. Rząd Mateusza Morawieckiego od samego początku stoi na stanowisku, że wstrzymywanie środków dla naszego kraju jest niezgodne z unijnymi traktatami.

Sikorski o KPO i PiS

Były szef MSZ, a obecnie europoseł PO Radosław Sikorski pytany w wywiadzie dla Interii, czy środki z KPO trafią w końcu do Polski, odparł: – Tak, trafią, gdy tylko PiS straci władzę.

– Dla nich branie pod but polskich sędziów jest ważniejsze od 770 mld złotych dla Polaków, którymi już się chwalili na billboardach. Dziękujemy panie Ziobro. Dziękujemy panie Morawiecki, że nie jesteś w stanie spełnić kamieni milowych, które sam zaproponowałeś, a to dlatego, że nie pozwala ci na to twój podwładny – stwierdził Sikorski.

"Morawiecki mógł okłamać Kaczyńskiego"

Jego zdaniem premier Mateusz Morawiecki mógł okłamać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie KPO.

– Podejrzewam, że Morawiecki przedstawiał Kaczyńskiemu warunki KE, jako jakieś kwestie techniczne do przezwyciężenia. A przecież nie chodzi o kwestie techniczne, tylko o jądro sprawy. "Nie dostaniesz pieniędzy europejskich, jeżeli będziesz kontynuował projekt upolitycznienia polskich sądów" - to jest jądro sprawy – tłumaczył.

Według Sikorskiego wszystkie sądy w Unii Europejskiej "muszą mieć do siebie nawzajem zaufanie, a żeby mieć zaufanie, sędziowie muszą być niezawiśli, a nie zależni od jakiegoś ministra czy szefa partii". – Oni nie są w stanie zrezygnować z projektu podporządkowania sobie sądownictwa i dlatego nie mamy KPO – ocenił.

Czytaj też:

Polska otrzyma środki z KPO? Jabłoński: W ciągu kilku tygodni będzie wiadomoCzytaj też:

Prof. Domański: PiS ma większe szanse utrzymać władzę, niż opozycja ją przejąć