Schetyna atakuje Ziobrę: Jesteśmy zakładnikami

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej gościł w poniedziałek w "Faktach po faktach" na antenie TVN24. Polityk skrytykował rząd za działania w sprawie zatrucia Odry, Krajowego Plany Odbudowy

– To jest smutny obraz państwa PiS i tutaj myślę, że to wszyscy widzą, a tutaj w zachodniej Polsce szczególnie to widać, to państwo nie jest z tektury, to państwo jest po prostu niezorganizowane, to państwo jest partyjne, pogrążone w konflikcie i pracy dla siebie, a nie dla mieszkańców, dla obywateli – powiedział Grzegorz Schetyna w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską.

KPO. Schetyna: Ziobro szantażuje Kaczyńskiego

Podczas rozmowy poruszony został także temat KPO. Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych, Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo okazało się, że spłata bieżących należności jest jedną z pozycji w rocznym budżecie UE. W praktyce więc wpłacane do budżetu dochody służą finansowaniu wszystkich polityk i działań unijnych, a nie tylko wybranych. Oznacza to, że Polska już teraz płaci odsetki i dług od Krajowego Planu Odbudowy. Przepisy UE nie przewidują bowiem zawieszenia albo anulowania składek dla danego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Grzegorz Schetyna skorzystał z okazji, żeby zaatakować Zbigniewa Ziobrę, który coraz wyraźniej oponuje przeciwko dalszej uległości polskich władz wobec Komisji Europejskiej i jest prawdopodobnie najmocniej atakowanym przez PO, Lewicę, PSL i Polskę 2050 politykiem obozu rządzącego.

– Jesteśmy zakładnikami grupy posłów Zbigniewa Ziobry, który szantażuje Jarosława Kaczyńskiego, większość parlamentarną i Prawo i Sprawiedliwość. I to tak samo, jak widzę, jak nominaci Ziobry w różnych ministerstwach, instytucjach państwowych w jakiś sposób nie zajmują się sprawami, chociażby tak jak tutaj widzieliśmy sprawami powodzi czy walki z powodzią. To znaczy, że państwo nie działa, że to przepychanie partyjne wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wywraca państwo – powiedział Grzegorz Schetyna.

Sankcje na Rosję. Schetyna: Twardo

Schetyna był też pytany o zakres sankcji wobec Federacji Rosyjskiej za napaść na Ukrainę. Poseł PO uważa, że Rosjanie powinni otrzymywać wiz turystycznych uprawniających do wjazdu na teren UE.

– To jest dyskusja, która dzisiaj trwa w Europie, w Unii Europejskiej. Ja jestem gorącym zwolennikiem twardych sankcji, byłem za tym w czasie po inwazji, po aneksji Krymu w 2014 roku, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych. Uważam twardo, bardzo twardo, jeżeli są wyjątki, jeżeli potrzebne są wyjątki od tej reguły, kiedy sprawy są humanitarne, też ludzi, którzy z innych powodów, ale jakby usprawiedliwionych chcą wyjechać, czy muszą wyjechać do Unii Europejskiej, to uważam, że tak. Uważam, twarda decyzja wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej – powiedział Schetyna.

– Jestem zwolennikiem nie tylko twardej polityki wizowej, czyli żeby nie otrzymywali wiz, ale także to jest kwestia bardzo twardej polityki jeżeli chodzi o sport, o wydarzenia sportowe i inne. Rosjanie muszą wiedzieć, jeżeli ja widzę rysunki czy filmy Rosjan bawiących się na plażach, czy na bulwarach Hiszpanii, Włoch, południa Europy, którzy są zadowoleni z tego, że mogli wyjechać, świetnie się bawią i odpoczywają od tego co się dzieje tam w Rosji, to mówię, nie ma takiej możliwości – ocenił polityk Platformy.

