Patriarcha Cyryl o "misji dziejowej" narodu rosyjskiego i "raku nacjonalizmu"

Niebezpieczeństwo nacjonalizmu w połączeniu z wyrzeknięciem się pamięci historycznej może doprowadzić do upadku całe społeczeństwo – ostrzegł patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Swój pogląd przedstawił on w orędziu wystosowanym do uczestników kongresu odbywającego się w ramach Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego "Armia-2022".

"Choroba nacjonalizmu może zarazić każdy naród, zwłaszcza jeśli jego odporność duchową osłabiają dumne samowywyższanie się oraz odejście od pamięci historycznej i ideałów dobrosąsiedztwa, umiłowania pokoju i wzajemnego szacunku" – przestrzegł zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP).

Jednocześnie wskazał, że "równie istotne jest niedopuszczenie do rozrastania się tego nowotworu, który nieuchronnie pociągnie za sobą zagładę całego zdrowego organizmu!". "Jakże ważne jest nie pozwolić, aby uczucia nienawiści, pychy i okrucieństwa zagościły także w naszych sercach" – zaapelował autor przesłania.

Cyryl o "misji dziejowej" narodu rosyjskiego

Jego zdaniem "ogólnoświatowa wrażliwość i wszechczłowieczeństwo" ducha rosyjskiego, o których pisał Fiodor Dostojewski, dają dziś o sobie znać w nowych okolicznościach. "Broniąc prawdy historycznej i cierpiących braci z krwi i ducha, naród nasz pełni trudną i bardzo odpowiedzialną misję: przywraca światu te wartości, których w swym szaleństwie próbuje się on wyrzec" – przekonywał patriarcha. Wyjaśnił, że chodzi o takie "niezachwiane wartości", jak wierność Bogu i tradycyjnym zasadom moralnym, przywiązanie do ideałów braterstwa i miłości, miłosierdzia i szlachetności duchowej.

Aby wypełnić tę "misję dziejową", szczególnie niezbędne są zespolenie społeczeństwa i mocna wiara – stwierdził Cyryl. Życzył, aby "z Bożą pomocą wszystkim nam starczyło sił, mądrości i cierpliwości w celu godnego uporania się z niełatwymi doświadczeniami czasu oraz przybliżenia ustanowienia trwałego i sprawiedliwego pokoju dla wszystkich narodów".

Czytaj też:

Czy papież spotka się z patriarchą Cyrylem? Wywiad z kard. KochemCzytaj też:

Z którym Kościołem identyfikują się Ukraińcy? Ciekawe badanie