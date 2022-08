"Panie Sikorski, niech się pan tak nie martwi". Müller odpowiada politykowi PO

Radosław Sikorski, europoseł i były minister spraw zagranicznych, stwierdził niedawno, że „Rosjanie powinni mieć prawo wjazdu do UE, bo pod wpływem tych wyjazdów się zmienią”. Polityk PO odnosił się do propozycji kilku krajów Unii Europejskiej (m.in. Polski i Finlandii) dotyczące zakazu wydawania wiz turystycznych dla Rosjan. Zakaz miałby być kolejną formą sankcji na Rosję za rozpętanie wojny z Ukrainą.

Propozycji sprzeciwiają się m.in. Niemcy oraz Węgry. Co ciekawe, zastrzeżenia wobec tego pomysłu zgłaszają również politycy Platformy Obywatelskiej. Niedawno Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że jest przeciwna pomysłowi, ponieważ Rosjanie "powinni widzieć, na czym polega demokracja, a nie nauczą się tego inaczej niż dzięki podróżom na Zachód".

Müller odpowiada Sikorskiemu

Do słów Sikorskiego postanowił odnieść się Piotr Müller. Rzecznik rządu w kąśliwym komentarzu starał się rozwiać wątpliwości europosła PO w sprawie zakazu wiz dla Rosjan.

Müller podkreślił, że Polska już od pewnego czasu nie wydaje wiz turystycznych dla Rosjan. Wciąż jednak trwa dyskusja nad rozszerzeniem tego zakazu na inne państwa UE. Jak powiedział rzecznik rządu, Polska "jest za tym, aby generalnie ten zakaz był szeroki" i obejmował także wizy turystyczne innych rodzajów.

Müller powiedział, że rządu nie przekonują argumenty "takich osób chociażby jak posłowie PO, jak Radosław Sikorski czy inne osoby, które są przeciwko tego typu rozwiązaniom, że to dotykałoby zwykłych Rosjan".

– Jeżeli są tam osoby, które są przeciwko reżimowi i faktycznie tego typu krzywda mogłaby im się dziać to zawsze mogą ubiegać się w UE o azyl i takie osoby, które są ofiarami działań politycznych są objęte zupełnie inną procedurą – wyjaśnił Müller i dodał, zwracając się bezpośrednio do Sikorskiego: "Dlatego panie pośle Sikorski, niech się pan tak nie martwi naprawdę o tych, którzy nie mogą przyjechać na wakacje do Grecji z Rosji, tylko niech się martwi pan bardziej o to, co się dzieje na Ukrainie".

