Dlaczego Tusk nie pojechał na Ukrainę? Waszczykowski: Tu jest klucz do polityki PO

Witold Waszczykowski w rozmowie z TVP Info zwraca uwagę, że od początku rosyjskiej inwazji Donald Tusk ani razu nie pojawił się na Ukrainie. Były szef MSZ zwraca w tym kontekście uwagę na wpływy Berlina.

– Ani Tusk, ani inni prominentni politycy PO nie byli na Ukrainie, bo ich polityka to podporządkowanie polskiej polityki zagranicznej dyplomacji niemieckiej. Niemcom wojna rosyjsko-ukraińska, a szczególnie opór Ukraińców, jest bardzo nie na rękę – stwierdził polityk PiS.

Waszczykowski: Tu jest klucz do polityki Tuska

Waszczykowski podkreśla, że proporcjonalnie wkład Niemców w pomoc Ukrainie jest najmniejszy w Europie, a Berlin pozostaje niechętny antyrosyjskim sankcjom. – Tu jest klucz do polityki Tuska i PO. Gdyby politycy niemieccy tam jeździli, to politycy PO albo by im towarzyszyli, albo sami wybieraliby się do Kijowa, aby dorównać kolegom z Berlina.Tymczasem Niemcy są gorzej niż neutralni. W związku z tym widać też brak aktywności po stronie polityków Platformy.To jest łatwe do wytłumaczenia – stwierdził europoseł.

Polityk dodaje, że Radosław Sikorski ma "bardziej bojową retorykę", ale podobnie jak Tusk nie przejawia żadnej aktywności ws. Ukrainy. – Z tych samych powodów co Tusk - braku zaangażowania w te sprawy niemieckiego rządu – ocenia.

Niemcy naciskały na Kanadę ws. sankcji

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że jej kraj planuje zwrócić pozostałych pięć turbin gazowych do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1. Urządzenia były serwisowane w Montrealu. Informację o decyzji rządu w Ottawie przekazała kanadyjska stacja telewizyjna CBC.

– Taką decyzję podjęliśmy. Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy. Kanada nie chce dać Putinowi żadnego pretekstu do wykorzystywania dostaw energii do Europy jako broni – powiedziała Jolie.

