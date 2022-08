"Jesteśmy za". Polityk opozycji komentuje rządowy program

W czwartek 25 sierpnia rozpoczęła się wypłata 14. emerytur. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich emerytów. Kolejne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych transze przypadają na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Jak poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg koszt 14. emerytur to ponad 11 mld złotych. Z okazji rozpoczęcia wypłaty świadczenia list do seniorów wystosował premier Mateusz Morawiecki.

Zgorzelski: Jesteśmy za

Będący gościem radiowej "Trójki" Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego został zapytany o ocenę 14. emerytury. Jak powiedział poseł opozycji, jego partia popiera to rozwiązanie, ponieważ wspomaga ono domowe budżety seniorów.

– Każda tego typu inicjatywa, czy 13. czy 14. emerytura, to jest dobre rozwiązanie dlatego, że ratuje budżety seniorów, emerytów. Lepsze byłoby oczywiście waloryzowanie, bo przecież wiemy, że 13. czy 14. to tak naprawdę jest już 9. i 10., ale nigdy nie potępimy, nie skrytykujemy tego typu transferów. Nawet jeśli miałyby w coraz mniejszym stopniu, ze względu na inflację, pomagać, ale jednak pomagają. Jesteśmy za tym, dobre rozwiązanie – powiedział Zgorzelski w „Salonie politycznym Trójki”.

"Niepotrzebna wypowiedź"

Zgorzelski został także zapytany o głośną wypowiedź europosła Prawa i Sprawiedliwości prof. Zdzisława Krasnodębskiego. Polityk stwierdził, że "że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu", czym wywołał gorącą reakcję wśród polityków opozycji. Jak ocenią ją poseł PSL?

– Niepotrzebna i prowokacyjna wypowiedź. Później pan profesor starał się to tłumaczyć, rozmieniać na czynniki pierwsze, drobne. Moim zdaniem, filozofowie niech zajmują się filozofią, a politycy polityką. Jeżeli filozof jest politykiem, to musi wiedzieć, że takie zawiłe dywagacje często mogą wprowadzić go na minę – ocenił wicemarszałek Sejmu.

