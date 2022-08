"Oni mają utrzymać Kaczyńskiego". Tomasz Lis uderza w beneficjentów programów socjalnych

Były szef "Newsweeka" Tomasz Lis przekonuje, że najbliższe wybory nie sprowadzają się do walki PiSu z opozycją. Jego zdaniem stawka jest znacznie poważniejsza. Dziennikarz przekonuje, że za pomocą pakietów socjalnych rządzący wytworzyli całą klasę wyborców, którzy nie pracują, ale wspierają PiS.

"Najbliższe wybory nie będą tylko starciem PiS-u z opozycją. PiS za pomocą socjalu stworzył całą wielką klasę swych niepracujących zwolenników. To oni mają utrzymać Kaczyńskiego u władzy i zdecydować o losach wszystkich pracujących, w tym całej generacji młodych Polaków" – przekonuje Lis we wpisie na Twitterze.

Bezrobocie. Dane GUS

Pod koniec lipca Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w czerwcu tego roku wyniosła 4,9 proc., czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec maja. Dla porównania – w czerwcu 2021 roku stopa wyniosła 6 proc.

Jak poinformował GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec czerwca 2022 roku wyniosła 818 tys. wobec 850 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 993 tys. przed rokiem. Ponadto, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 93,6 tys., co oznaczało wzrost o 11,3 proc. rok do roku i spadek o 5,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Zadowolenia z rekordowo niskiego bezrobocia nie kryje premier Morawiecki. – Cieszę się, że widać wyraźnie, że to na co postawiliśmy parę lat temu, na rozwój bardziej sprawiedliwy i solidarny, taki, który pozwala tworzyć miejsca pracy, również właśnie w takich miastach jak Nowe Brzesko, staje się rzeczywistością, bo ten najniższy w historii Polski poziom bezrobocia jest efektem pracy ostatnich kilku lat. Przyciąganiem inwestorów i przedsiębiorców – mówił szef rządu odnosząc się do ostatnich danych z rynku pracy. Według nich bezrobocie w Polsce jest obecnie najniższe w historii III RP.

